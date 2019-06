O produtor DJ Official, que venceu este ano um Grammy pelo seu trabalho no álbum "Invasion of Privacy", de Cardi B, foi baleado mortalmente em Los Angeles, na passada sexta-feira, 14 de junho.

Segundo a revista People, o músico de 26 anos envolveu-se num tiroteio, que fez duas vítimas mortais.

"Tudo o que ele fez foi acordar e ir para o trabalho", disse o avô de DJ Official em entrevista à NBC, frisando que o músico não pertencia a nenhum gangue.

Além de Cardi B, o DJ e produtor trabalhou com Tyga, Chris Brown e Ty Dolla $ign.