"Durante a sessão plenária, os deputados da Duma (Câmara Baixa) aprovaram por unanimidade no primeiro turno as emendas à legislação que proíbe a promoção das relações sexuais não tradicionais", afirma um comunicado publicado no site do Parlamento.

Membros do governo defenderam a aprovação da lei, que descreveram como parte de um choque de civilizações com o Ocidente no momento em que as tropas de Moscovo lutam na Ucrânia.

O projeto ainda deve ser submetido a mais duas votações, antes de ser enviado ao Conselho da Federação (Câmara Alta).

Depois do processo legislativo, o texto será enviado ao presidente russo, Vladimir Putin, para a promulgação.

As emendas endurecem uma lei de 2013 que criminaliza a divulgação do que as autoridades denominam como "propaganda gay" para menores de idade.

Agora a lei também veta a "negação dos valores familiares" e a "promoção de orientações sexuais não tradicionais" dirigidas a adultos.

As proibições envolvem "os meios de comunicação, internet, a literatura e o cinema", assim como a publicidade.

"Os filmes que promovem relações sexuais não tradicionais não receberão o certificado para exibição", advertiu a Duma.

O texto também veta as "informações suscetíveis de induzir o desejo de mudar de sexo" direcionadas a menores de idade.

Qualquer infração provoca multas elevadas e os estrangeiros que desrespeitarem a lei poderão ser expulsos, segundo a Duma.