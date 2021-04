O trajeto de Avicii no mundo da música vai ser contado em livro, anunciou a editora Mobius. A biografia do DJ e produtor sueco foi aprovada pela família e será editada a 16 de novembro nos Estados Unidos, avançou a revista Rolling Stone.

O livro "Tim: The Official Biography of Avicii" é da autoria de Måns Mosesson e tem como base conversas com amigos, familiares e colegas do artista. A biografia vai recordar todas as grandes conquistas de Avicii, bem como os problemas que o DJ enfrentou, nomeadamente os problemas de saúde mental.

De acordo com a publicação, os lucros do livro serão doados à Fundação Tim Bergling.

O DJ e produtor suicidou-se em 2018, em Mascate, Omã.