Os livros dos dois Prémio Nobel vão ser colocados à venda já este mês: “Junto ao Mar”, de Gurnah, com tradução de Eugénia Antunes, tem data prevista para 12 de setembro, pela Cavalo de Ferro, e “Histórias Bizarras”, de Tokarczuk, traduzido por Teresa Fernandes Swiatkiewicz, sai no dia 26, pela mesma chancela.

Originalmente publicado em 2001 e nomeado para o prémio Booker desse ano, “Junto ao Mar” conta a história de “Saleh Omar, em fuga de uma paradisíaca Zanzibar em plena revolução, [que] procura asilo em Inglaterra com um passaporte falso, sob o nome de Rajab Shaaban”, segundo a sinopse da editora.

“Numa pequena cidade junto ao mar reencontra Latif Mahmud, um conterrâneo, poeta e professor, também ele exilado, que o acusa de roubar a identidade do seu pai e de ser o responsável pela ruína da sua família”, acrescenta o mesmo texto.

Já Olga Tokarczuk assina “Histórias Bizarras”, um livro de contos editado na Polónia no qual “a infância, o desejo de imortalidade, o delírio religioso, a relação com a natureza, a fragilidade da civilização: nesta recolha inédita de contos, Olga Tokarczuk dá a conhecer os espaços infinitos que escapam à razão”.

Este mês, o grupo editorial vai ainda lançar “Ao Ritmo do Harlem”, de Colson Whitehead (tradução de Miguel Cardoso), “Direita e Esquerda”, de Joseph Roth (traduzido por Paulo Osório de Castro), “As 7 Vidas de José Saramago”, de Miguel Real e Filomena Oliveira, “A Quinta Dimensão”, de Nona Fernández (com tradução de Miguel Filipe Mochila), “Três Anéis”, de Daniel Mendelsohn (traduzido por Frederico Pedreira), entre outros títulos nacionais e internacionais, com destaque para o ‘bestseller’ “A Caixa”, de Camilla Läckberg e Henrik Fexeus.

Em outubro, chega a Portugal pela Alfaguara “Vejam como dançamos”, de Leila Slimani (traduzido por Tânia Ganho), segundo volume da trilogia “O País dos Outros”, que viu Slimani instalar-se em Lisboa, a par do marido e dos dois filhos, para a redigir, segundo o Le Monde.

De Ludmila Ulitskaya é publicado “Medeia e Seus Filhos” (traduzido por Larysa Shotropa), no qual “passado e presente, as memórias da Revolução Russa, de duas guerras mundiais, e da morte dos seus pais e do seu próprio casamento entrelaçam-se numa dramática saga familiar, que compõe o retrato da vida na União Soviética durante o século XX”.

Na Companhia das Letras, vai ser editada uma compilação de todas as letras de Caetano Veloso, com organização de Eucanaã Ferraz e prefácio do músico, estando também previstas edições de Hilda Hilst (“A Obscena Senhora D e Outras Histórias”) e Cláudia Andrade (“O Santo Ilusionista”, pela Elsinore).

Pela Suma de Letras chega mais um título do fenómeno espanhol Carmen Mola, “A Rede Púrpura” (na tradução de João Pedro Tapada), entre outros livros que o grupo planeia editar em outubro.

No mês seguinte, a Alfaguara edita, pela primeira vez em Portugal, “O Domínio dos Lobos” (traduzido por Ana Maria Pereirinha), livro de estreia de Javier Marías. Também em novembro, pela Cavalo de Ferro, sai “Septologia I-II”, de Jon Fosse (traduzido por Liliete Martins), um ano depois da publicação de “Trilogia”, considerado pela crítica nacional dos melhores livros de 2021.

João Tordo, Judith Schalansky, Italo Svevo, James Norbury, Malka Adler, Sara Nisha Adams e Ragnar Jónasson são outros dos autores que surgem na lista de edições da temporada.