A criatividade tem sido posta à prova nas últimas semanas e as versões de temas dedicados à quarentena têm-se multiplicado. Esta semana, Jimmy Fallon e a banda do seu programa, os Roots, juntaram-se a Sting para adaptar a canção "Don't Stand So Close to Me".

O cantor, o apresentador e a banda criaram uma nova versão do êxito dos The Police, apresentando-a como um hino ao distanciamento social.

Veja o vídeo: