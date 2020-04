Desafiados pela BBC Radio One, ais de uma dezena de músicos juntou-se para uma nova versão de "Times Like These", dos Foo Fighters. O vídeo da rádio britânica contou com a participação do líder da banda, Dave Grohl, e do baterista Taylor Hawkins.

Aos músicos dos Foo Fighters juntaram-se ainda (por ordem alfabética) os 5 Seconds of Summer, AJ Tracey, Anne-Marie, Bastille, Biffy Clyro, Celeste, Chris Martin (Coldplay), Dermot Kennedy, Dua Lipa, Ellie Goulding, Grace Carter, Hailee Steinfeld, Jess Glynne, Mabel, Paloma Faith, Rag’n’Bone Man, Rita Ora, Royal Blood, Sam Fender, Sean Paul, Sigrid, YUNGBLUD e Zara Larsson.

A iniciativa tem com objetivo angariar dinheiro para ajudar crianças carenciadas e pessoas afetadas pela pandemia da COVID-19.

"Há algumas semanas, recebi uma chamada a dizer que a BBC queria colocar este projeto a andar e senti-me muito lisonjeado por quererem usar uma das nossas canções e por contar com tantos artistas incríveis a cantá-la", frisou Dave Grohl à BBC Radio One.

Veja o vídeo: