Os fãs de “Dragon Ball” comemoraram esta quarta-feira os 40 anos da mundialmente amada série de BD japonesa, poucos meses após a morte inesperada do criador Akira Toriyama.

A manga original “Dragon Ball” foi serializada pela primeira vez a 20 de novembro de 1984 nas páginas do semanário Shonen Jump, apresentando um miúdo chamado Son Goku, que coleciona bolas mágicas contendo dragões para ajudar a proteger a Terra.

Desde então, a história épica cheia de combates e toques de humor vagamente inspirada no romance chinês do século XVI "Viagem ao Oeste" (tradução literal) tornou-se um sucesso mundial, vendendo mais de 260 milhões de exemplares, segundo a editora Shueisha.

Toriyama morreu em março, aos 68 anos, por causa de um coágulo sanguíneo no cérebro, provocando uma onda de pesar entre os fãs, incluindo homenagens de líderes mundiais.

A primeira parte da série manga foi transformada numa anime para TV também chamada “Dragon Ball” em 1986. Dobrado em diversos idiomas, o programa conquistou o coração das crianças com as suas loucas batalhas.

"Dragon Ball Z", uma adaptação da parte posterior da manga, elevou a popularidade da série a patamares ainda maiores.

Filmes, videojogos e outros spin-offs seguiram-se à medida que a saga se tornava um fenómeno global.

"Feliz aniversário para Goku e todos os seus amigos. E adeus eterno a Akira Toriyama", dizia a conta de fã de anime Catsuka na sua página da rede social X (antigo Twitter), que possui mais de 230 mil seguidores.

Akira Toriyama em 1982

A saga é particularmente popular na América Latina e diversas homenagens apareceram em castelhano no Instagram, inclusive de um jornal mexicano.

"É um trabalho seminal que celebra a vitória conquistada através da amizade e do trabalho duro. Acho que a simplicidade da história foi um fator importante no sucesso da série", disse Tsutomu Tanaka, estudante de 19 anos, à agência Franca-Presse em Tóquio.

Apesar da morte de seu criador, a saga continua viva com o lançamento, no mês passado, do videojogo “Dragon Ball: Sparking! ZERO”, que reúne 182 personagens para participar em lutas frenéticas.

Também a mais recente série de anime da saga, “Dragon Ball Daima”, com versões rejuvenescidas das personagens, começou a ser exibida no mês passado, enquanto “Dragon Ball Super”, continuação de uma das mangas mais vendidas de todos os tempos e supervisionada até agora por Toriyama, terá novos capítulos. E a Arábia Saudita anunciou que construirá o primeiro parque temático “Dragon Ball” do mundo.

“A máquina comercial já está aí” para “Dragon Ball”, disse o jornalista e especialista em anime Tadashi Sudo.

Mas embora a popularidade da saga esteja garantida no curto prazo, “o desafio permanece se ela conseguirá manter a sua criatividade sem Toriyama”.