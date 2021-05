As galerias portuguesas Arte Periférica, Uma Lulik, Trema Arte Contemporânea e Perve, todas de Lisboa, participam no evento que está a decorrer desde 15 de maio online e, a partir de hoje, também presencialmente, no Palácio de Santa Bárbara, em Madrid, com inauguração prevista para as 18h00.

Desenhos, correspondência pessoal e poesia de Cruzeiro Seixas, obras de Ivan Villalobos e Javier Félix e um trabalho colaborativo de criação no local fazem parte do projeto de tributo apresentado pela Perve Galeria ao artista português que morreu em 08 de novembro de 2020, pouco antes de completar cem anos.

O projeto surge na sequência do Ciclo de Celebração do Centenário de Cruzeiro Seixas, realizado em Lisboa e visa “homenagear o mestre surrealista português na capital espanhola através da proposta de diálogo literário e plástico entre o mestre e dois artistas sul-americanos com quem Cruzeiro Seixas privou em vida, e cuja obra plástica reflete o deambular entre o onírico e a psicanálise", segundo a galeria.

Ao longo da feira, que se prolonga até 30 de maio, os dois artistas irão criar um trabalho colaborativo de larga escala, tendo como ponto de partida a obra de Cruzeiro Seixas, e será lançado o livro-objeto artístico “Rei Artur Surreal”, edição póstuma limitada a 100 exemplares projetada por Carlos Cabral Nunes e Cruzeiro Seixas.

Com apenas 13 galerias convidadas a participar presencialmente devido às restrições impostas pela pandemia, a feira de arte tem desde 15 de maio a sua primeira edição ´online´ com mais 19 galerias, entre elas as portuguesas São Mamede e Maio Art Agency, também ambas de Lisboa.

Todas as galerias representadas em ambos os formatos - de Espanha, Reino Unido, Alemanha, Estados Unidos, Países Baixos, França, Japão, Argentina e Brasil - apresentam exposições de artistas por si representados, nomeadamente, de Portugal, Catarina Patrício, Luís Silveirinha, Carlos Andrade, Conceição Abreu, Diogo Bolota, Paulo Lisboa, Catarina Mil-Homens, ou Carolina Serrano.