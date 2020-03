Nas últimas semanas, "cancelamento" e "adiamento" têm sido as palavras mais ouvidas na indústria do entretenimento, nomeadamente no mundo da música. Dua Lipa decidiu quebrar a tendência e antecipar o lançamento do seu novo álbum.

Durante um direto na sua conta no Instagram, a artista anunciou que irá editar o disco "Future Nostalgia" na próxima sexta-feira, dia 27 de março - o lançamento estava previsto para 3 de abril.

Em lágrimas, a cantora britânica explicou que o "caos mundial" causado pela pandemia do novo coranvírus contribuiu para a decisão. “Espero que [o álbum] traga alguma felicidade (...) e eu espero que isso vos faça sorrir, que vos faça dançar. Espero deixar-vos orgulhosos", acrescentou, explicando ainda que teve várias dúvidas se seria ou não o momento certo para partilhar o novo álbum.

Alinhamento do novo disco "Future Nostalgia":

Future Nostalgia

Don’t Start Now

Cool

Physical

Levitating

Pretty Please

Hallucinate

Love Again

Break My Heart

Good In Bed

Boys Will Be

