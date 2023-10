O ator americano Dwayne “The Rock” Johnson juntou-se ao coro de ridículo de fãs à volta de uma estátua de cera da sua imagem recentemente revelada por um museu francês e expressou que o tom de pele da figura, entre outros detalhes, precisava de uma “atualização”.

Johnson, de origem samoana e negra, brincou na sua conta no Instagram sobre a estátua de cera exposta pelo museu parisiense Grevin, que o representa com a pele branca e pálida, diferente das suas características naturais.

“Para que conste, vou pedir à minha equipa que entre em contacto com os nossos amigos do museu Grevin, em Paris, na França, para que possamos trabalhar numa atualização da minha figura de cera com alguns detalhes e melhorias, começando pela cor da minha pele”, escreveu.

“E da próxima vez que estiver em Paris, vou visitá-la e tomar uma bebida comigo mesmo”, observou.

Johnson partilhou o vídeo que se tornou viral do comediante James Andre Jefferson Jr. que tinha ridicularizado a estátua de cera: "Conhecem o negro de origem samoana The Rock? É assim que acham que é o aspeto dele em Paris. Tornaram o The Rock [rochedo] num seixo [...] parece que The Rock nunca viu um dia de sol na sua vida. [...] Fizeram o The Rock ficar parecido com o David Beckham. Parece que The Rock está prestes a fazer parte da Família Real. Vocês pesquisaram-no sequer no Google?".

Na segunda-feira, o museu Grevin anunciou que irá “retocar” a estátua.

“Eles trabalharão toda a noite para que fique mais de acordo com as expectativas dos fãs”, disse Yves Delhommeau, diretor-geral do museu Grevin, em comunicado enviado à AFP.

“Também vamos mudar a iluminação porque há preocupações de que a luz clareie a textura da pele”, acrescentou.

O Museu Grevin, que atrai cerca de 800 mil visitantes por ano, apresentou a escultura de Johnson nas redes sociais. Mas a fotografia que deveria promover a nova figura indignou os seguidores de Johnson, que variaram da perplexidade à revolta.

Uma pessoa comentou que ele parecia “um canalizador da Europa de Leste”.

“Por que é que o tornaram branco?”, escreveu outra pessoa.

Em 2018, o Museu Grevin gerou reações semelhantes com uma figura nada lisonjeira do presidente francês Emmanuel Macron.

A produção da uma figura de cera do Grevin demora cerca de seis meses e custa entre 50 mil a 60 mil euros.