O NOS Alive 2020 recebe a dia 8 de julho os ingleses Easy Life, para atuar pela primeira vez no Palco Sagres. A banda atua no mesmo dia de Kendrick Lamar, Jorja Smith, Black Pumas, Fontaines D.C. e Charli XCX.

"Apontados como a próxima big band do Reino Unido, os Easy Life têm refinado continuamente a sua carismática, mas confessional, forma de nos transmitir as particularidades do quotidiano. Entre uma atitude rebelde contra o status quo musical, própria desta geração, traça uma linha entre o amor pelo hip-hop, R&B e os grandes atos de rock britânicos", frisa a organização em comunicado.

​Artistas confirmados: Alec Benjamin, Alt-j, Anderson .Paak & The Free Nationals, Angel Olsen, Billie Eilish, Black Pumas, Cage The Elephant, Caribou, Charli XCX, Da Weasel, Easy Life, Faith No More, Finneas, Haim, Fontaines D.C., Hobo Johnson and The Lovemakers, Glass Animals, Inhaler, Jorja Smith, Kendrick Lamar, Khalid, London Grammar, Moses Sumney, Nothing But Thieves, Parcels, Parov Stelar, Petit Biscuit, Taylor Swift, The Strokes, Tom Misch, Sea Girls, Seasick Steve, The Lumineers, Two Door Cinema Club, Wolf Parade.