A estrela pop britânica Ed Sheeran recebeu esta terça-feira mais de um milhão de indemnização para cobrir os custos judiciais após vencer uma batalha jurídica com compositores que o acusaram de plágio.

No início de abril, o Supremo Tribunal de Londres deu razão ao cantor de 31 anos num julgamento considerado emblemático das práticas abusivas que assolam a indústria da música.

Na opinião do tribunal, Sheeran não copiou "deliberadamente" ou "conscientemente" parte da melodia da música "Oh Why" (2015), composta por Sami Chokri e Ross O'Donoghue, para sua "Shape of You", uma das músicas mais ouvidas do mundo.

Numa decisão complementar emitida esta terça, o juiz Antony Zacaroli decidiu que os queixosos deveriam pagar os custos judiciais de 916.200 libras (1,125 milhões de dólares).

Durante o julgamento, que durou dez dias em março, foram tocadas as duas músicas e, por engano, um trecho de uma música inédita de Ed Sheeran.

O artista negou ter "tomado emprestado" ideias de compositores menos conhecidos, enquanto o advogado dos queixosos, embora reconhecendo a sua "genialidade", acusou-o de ser "um corvo", um pássaro muitas vezes caracterizado como ladrão.