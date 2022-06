A editora da banda pop coreana BTS afirmou esta quarta-feira que os membros continuarão a trabalhar juntos, apesar da pausa anunciada na véspera.

Os sete músicos da banda K-pop anunciaram de maneira surpreendente uma "pausa", declarando-se "esgotados" com a pressão do sucesso e da fama, ao mesmo tempo que destacaram o desejo de mais espaço para as suas carreiras a solo.

A notícia, revelada durante o evento anual do grupo chamado FESTA, transmitido por streaming, provocou a queda expressiva das ações da editora HYBE, que tentou relativizar o anúncio.

"Eles farão projetos individuais e com a banda simultaneamente", disse à AFP um representante da editora, que registou uma queda de 27% das suas ações na Bolsa de Seul esta quarta-feira.

A empresa, que aumentou os lucros durante a pandemia apesar do menor número de espetáculos, perdeu 60% do seu valor desde o início do ano e caminha para a sua menor cotação desde que entrou na Bolsa em outubro de 2020.

"Agora estamos a fazer uma pausa", afirmou Suga, de 29 anos, no vídeo colocado no canal oficial dos BTS no YouTube durante um jantar transmitido em direto, organizado todos os anos para celebrar o aniversário da banda.

"Não é como se estivéssemos a separar-nos, estamos apenas a viver separados durante algum tempo", acrescentou.

Os membros da banda "precisam passar algum tempo separados para aprender a ser um novamente", disse J-Hope, de 28 anos. "Espero que não vejam isso como algo negativo", ressaltou o artista.

BTS é a primeira banda sul-coreana a conquistar o topo da lista de sucessos da Billboard nos EUA, um marco que alcançaram com "Dynamite", a sua primeira música cantada inteiramente em inglês.

A notícia foi anunciada poucos dias após a banda lançar a coletânea "Proof", que inclui um novo single, "Yet To Come (The Most Beautiful Moment)".