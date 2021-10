Em entrevista à revista Veja, Roberto Medina, fundador e presidente do Rock in Rio, recordou algumas das exigências dos artistas que passaram pelo evento. Na conversa com a publicação, o presidente do festival frisou que Axl Rose, dos Guns N' Roses, foi quem deu mais trabalho.

"Logo na primeira edição, aprendi à força a lidar com pedidos esdrúxulos", começou por frisar, dando vários exemplos. "O Prince exigiu 400 toalhas brancas e só usou trinta. O Elton John queria rosas com talos de exatamente 14 centímetros no camarim. Mas ninguém supera o Axl Rose, que deu trabalho aqui e em Portugal", confessou Roberto Mediana.

"Em Lisboa, o Axl levou nove jeans iguais e cismou que só atuaria com as de que se tinha esquecido no avião. Mandámos buscar, claro", revelou.