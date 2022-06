HMB (17h00), Jason Derulo (19h00), Anitta (21h00) e Post Malone (23h00) são os cabeças de cartaz do último dia do Rock in Rio Lisboa. Esta quinta-feira, dia 23 de junho, a organização revelou que os bilhetes já se encontravam esgotados.

"A nona edição do Rock in Rio Lisboa vai terminar em grande com a Cidade do Rock esgotada no dia 26 de junho para receber nomes como Post Malone, Anitta, Jason Derulo e HMB, já no próximo domingo", anunciou a organização em comunicado.

Já o Galp Music Valley, que abre pouco depois das 12h00 e termina às 02h00, vai receber concertos de Rebecca (16h00), Piruka com Jimmy P e Gama (20h00) ou Mundo Segundo & Sam The Kid (22h15).

Lucas With Strangers (14h45), Pierre Zago (18h45) e Favela Lacroix (19h20) são alguns dos destaques do último dia no palco Super Bock Digital Stage.