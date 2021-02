Intitulada "Embala Bebé", a coleção apresenta seis audiolivros, como "Dorme com as ondas do mar" e "As estrelas estão aqui", pensadas para crianças até aos 3 anos.

"São canções acústicas contemplativas", com textos de Inês Pupo, música de Gonçalo Pratas, interpretadas pela cantora Marta Garrett, e com ilustrações de Ricardo Machado.

A edição física em livro tem o selo da Livros Horizonte.

Inês Pupo e Gonçalo Pratas trabalham há mais de uma década em projetos editoriais de música e literatura para crianças e jovens, nomeadamente "Galo Gordo" e "Casa Sincronizada".