O espetáculo, que contou com a participação surpresa de 50 Cent, abrilhantou o primeiro Super Bowl disputado em Los Angeles em quase 30 anos, que terminou com a vitória dos Rams contra o Cincinnati Bengals por 23-20.

No relvado do SoFi Stadium, inaugurado em 2020, apareceram cinco casas brancas colocadas num mapa iluminado de Los Angeles com carros estacionados na porta, numa mensagem clara de que esta é fundamentalmente uma música urbana.

Dre e Snoop abriram o espetáculo com seu êxito "The Next Episode", antes de prestarem homenagem ao falecido Tupac Shakur com "California Love".

O rapper Eminem apresentou "Lose Yourself", encerrando a apresentação de joelhos no palco, um gesto que homenageia o protesto antirracismo do ex-jogador da NFL Colin Kaepernick.

O gesto de Kaepernick, que decidiu ajoelhar-se durante o hino americano antes das partidas em 2016, foi duramente criticado por Donald Trump e setores da sociedade e custou-lhe a carreira na NFL.

Os rappers atuaram perante 70.000 espectadores que esgotaram o estádio, no que parece ser o 'novo normal' após dois anos de pandemia de COVID-19.

Os cinco artistas reunidos ganharam 44 Grammys – só Eminem tem 15 – e lançaram 22 álbuns que alcançaram o número 1 da Billboard.

créditos: AFP

Alvo esta semana de uma denúncia por um alegado abuso sexual ocorrido em 2013, apenas Snoop Dogg não tem um Grammy, apesar de ter sido nomeado 17 vezes.

O Super Bowl voltou a Los Angeles pela primeira vez desde 1993, no terceiro ano de colaboração entre a NFL, a Pepsi e a Roc Nation, empresa do magnata do hip-hop Jay-Z, marido de Beyoncé, que produziu este espetáculo juntamente com o produtor Jesse Collins .

Deuses no Olimpo

"É como ver os deuses no Olimpo", comemorou um fã no Twitter sobre o espetáculo de pouco mais de 10 minutos realizado durante o intervalo do maior evento desportivo do ano nos Estados Unidos.

"O hip-hop é o maior género musical do planeta atualmente, por isso é uma loucura que tenhamos demorado tanto para sermos reconhecidos", afirmou Dre esta semana.

Dre incluiu dois rappers surdos, Sean Forbes e Warren "WaWa" Snipe, no se espetáculo.

Dre, Snoop Dogg, Eminem, Blige e Lamar juntaram-se assim a uma longa lista de artistas famosos que se apresentaram neste espetáculo, incluindo Beyoncé, Madonna, Coldplay, Katy Perry, U2, Lady Gaga, Michael Jackson, Jennifer Lopez ou Shakira.

créditos: AFP

No ano passado foi o cantor pop The Weeknd, Abel Tesfaye, quem protagonizou o espetáculo, marcado pelas limitações impostas pela pandemia do coronavírus.

A apresentação deste domingo acontece três anos depois de a NFL ter sido criticada por escolher a banda de rock Maroon 5 em Atlanta, que durante anos foi considerada a capital do hip-hop.

Há rumores de que artistas como Rihanna, P!nk e Cardi B recusaram participar naquela edição, face à polémica sobre os protestos contra a brutalidade policial contra afro-americanos liderados por Kaepernick, então jogador dos San Francisco 49ers.