Depois de ter conquistado os principais prémios na cerimónia dos Grammys, no dia 2 de fevereiro, Kendrick Lamar brilhou no intervalo do Super Bowl, que decorreu na madrugada deste domingo para segunda-feira, de 9 para 10 de fevereiro. O rapper norte-americano subiu ao palco do Caesars Superdome, em Nova Orleães, e apostou num alinhamento repleto de sucessos.

O artista arrancou o espetáculo com "Bodies", interpretando o tema em cima de Buick GNX, segundo-se "Squabble Up", com Kendrick Lamar, acompanhado por um grupo de dançarinos vestidos de vermelho e branco.

O arranque energético foi interrompido por Samuel L. Jackson. "Muito alto, muito caótico", brincou o ator e o rapper respondeu com sucessos: "HUMBLE.", "DNA.", e "euphoria".

Com um cenário sempre em transformação, o músico continuou o desfile de sucessos numa esquina de um bairro, ao som de "Man in the Garden". "Vejo que trouxeste os teus manos contigo", comentou o ator. "O velho truque da cultura de rua. Marcador, menos um ponto", gracejou.

No centro do estádio, com o palco em forma de 'x', Kendrick Lamar trouxe "peekaboo", antes de chamar a palco SZA para os temas "Luther" e "All the Stars".

"É disso que estou a falar. É isto que a América quer. Estás quase lá. Não estragues tudo agora", frisou Samuel L. Jackson. Os elogios do ator anteciparam o clímax da noite, que chegou com "Nor Like Us". Já a despedida foi ao som de "TV Off", ao lado do produtor Mustard.

Veja aqui o vídeo.

Os Philadelphia Eagles sagraram-se campeões da NFL pela segunda vez, ao impedirem um inédito ‘tri’ dos Kansas City Chiefs, que bateram por 40-22 no 59.º Super Bowl, em Nova Orleães, Luisiana.

No Caesars Superdome, os Eagles, que ao intervalo já lideravam por impressionantes 24-0, repetiram o sucesso de 2018 e vingaram o desaire de há dois anos face aos Chiefs (35-38), que procuravam ser a primeira equipa a vencer três títulos seguidos.

Pittsburgh Steelers e New England Patriots, ambos com seis títulos, são as equipas com mais triunfos no Super Bowl, que os Eagles perderam em 1981, 2005 e 2023, a última vez face aos Chiefs, que contam quatro cetros (1970, 2020, 2023 e 2024).

Alinhamento: