Já ouvir falar da jovem Benne? O nome da artista pode não lhe ser familiar, mas provavelmente já se cruzou o seu single de sucesso: "Supalonely" é uma das canções mais populares no Tik Tok e deu a conhecer Stella Rose Bennett ao mundo.

"É uma loucura. Não tinha percebido bem o que tinha acontecido até ao início deste ano", conta a jovem artista da Nova Zelândia em exclusivo ao SAPO Mag, na sua primeira entrevista a um meio português. "Foi muito bom porque as pessoas começaram a ouvir a minha música sem me conhecerem anteriormente. Foi fantástico", acrescenta.

A canção da jovem de 20 anos tornou-se tão popular no Tik Tok, levando a rede social a criar um vídeo especial com as melhores danças - veja aqui. O single de Benee, que faz parte do EP "Stella & Steve" (2019), conquistou até Elton John e Jennifer Lopez.

Veja a entrevista exclusiva so SAPO Mag:

PERGUNTAS RÁPIDAS COM BENEE

Série favorita do momento: "'Tiger King'. Só me falta ver o último episódio".

Filme preferido: "O filme 'Parasitas'".

Canção que te faz chorar: "Humm... 'You Seemed So Happy', The Japanese House ".

Cidade favorita: "Não tenho uma cidade favorita, é muito difícil de escolher".

Dia ou Noite: "Noite... quer dizer, dia. Não sei bem porquê, mas adoro luz".

Tik Tok ou Instagram: "Instagram. Uso mais o Instagram".

Canção favorita para tocar ao vivo: "Provavelmente 'Supalonely'. As pessoas sabem a letra e acho que é por isso que gosto de a tocar".