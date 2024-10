Mia Couto, Martim Sousa Tavares, Luísa Sobral, Rui Reininho, Samuel Úria, Márcia e Adolfo Luxúria Canibal também passarão pelo evento, que vai decorrer de 21 e 27 de outubro, naquela cidade do distrito do Porto.

“O Escritaria 2024 vai contar com uma programação que espelha o caráter multidisciplinar do homenageado, contando com mais espetáculos e momentos musicais”, avançou à Lusa fonte da organização.

A maioria das atividades acontecerá no novo equipamento cultural da cidade, designado Ponto C.

A cantora brasileira Marisa Monte participará, no dia 24 de outubro, numa conversa-concerto. Nesse dia, o escritor moçambicano Mia Couto apresentará o seu mais recente romance “A cegueira do rio”.

No dia seguinte, a brasileira Adriana Calcanhotto participará num concerto de Arnaldo Antunes.

No dia 26, destaca-se um debate sobre a relação entre a música e a poesia, com a participação dos portugueses Martim Sousa Tavares, Samuel Úria e Mafalda Veiga, além de uma entrevista a Arnaldo Antunes.

No último dia, haverá um debate sobre a capacidade de resistência da poesia, com Adolfo Luxúria Canibal e Rui Reininho.

O Escritaria 2024 terminará com um espetáculo do autor homenageado e do pianista Victor Araújo, intitulado “Lágrimas no mar”.

O festival dedicado aos escritores de língua portuguesa vai perpetuar o nome do Arnaldo Antunes, à semelhança dos autores homenageados anteriormente, com uma silhueta e uma frase sua, num espaço público da cidade, entre outras atividades.

Ao longo de 16 anos, o festival literário de Penafiel já homenageou Urbano Tavares Rodrigues, José Saramago, Agustina Bessa-Luís, Mia Couto, António Lobo Antunes, Mário de Carvalho, Lídia Jorge, Mário Cláudio, Alice Vieira, Miguel Sousa Tavares, Pepetela, Manuel Alegre, Mário Zambujal, Germano Almeida e Ana Luísa Amaral e Miguel Esteves Cardoso.