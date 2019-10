Ao Palco Mundo, Galp Music Valley, Super Bock Digital Stage, Yorn Street Dance, Espaço Gourmet, 7Up Slide, Somersby Pool Parties e Área VIP juntam-se, pela primeira vez, um Sports Bar, que junta o desporto ao recinto do festival; a nova área Rock in Rio Kids, um festival dedicado aos mais novos dentro do Rock in Rio e o Game District, um quarteirão inteiramente dedicado ao Gaming que contará com, além da arena Worten Game Ring, uma das principais novidades: uma montanha-russa VR (com realidade virtual).

A Rock Street está também de volta para mais uma edição, desta vez dedicada à Ásia. O recinto contará ainda com espaços premium com um serviço personalizado, como Tables e Rooftops.

"Queremos celebrar a magia, o brilho nos olhos e o sorriso no rosto. É a experiência que nos faz contar histórias, partilhar momentos e guardar recordações especiais. A nova Cidade do Rock vem cheia de novas experiências, construídas a partir das áreas de interesse do público", explica Roberta Medina, Vice-Presidente do Rock in Rio.

Veja no vídeo como é a nova Cidade do Rock:

Os novos espaços e as novas atrações

ESC Online Sports Bar

O novo espaço vai levar a emoção do desporto para dentro da Cidade do Rock. “Desde que alterámos as datas do Rock in Rio para junho, o festival passou a realizar-se em plena época de Campeonato Europeu ou Mundial de Futebol. Vivemos um momento lindo e emocionante na última edição, quando toda a Cidade do Rock parou para assistir ao jogo da seleção. Por isso resolvemos criar um espaço onde se possa viver esta vibração ao longo de todo o evento”, explica Roberta Medina.

O Sports Bar espaço terá transmissões de jogos de várias modalidades, incluindo todos os jogos do Campeonato Europeu que se realizem nos dias de Rock in Rio, assim como de experiências e momentos de interação com o público, desde competições de claques, a sorteios.

Game District

Foi em 2017 que o Rock in Rio introduziu o gaming no festival, sendo o primeiro na indústria a dar este passo. Uma estratégia que se revelou vencedora, com este conteúdo a ganhar cada vez mais protagonismo e a sair da Cidade do Rock para viver enquanto evento próprio (tanto no Brasil, com o Game XP, como em Portugal, com o Worten Game City). Em 2020, o gaming volta ao Rock in Rio Lisboa tendo, desta vez, todo um quarteirão dedicado a si, onde está também a Arena Worten Game Ring, com ainda mais conteúdos e experiências do mundo dos videojogos.

Além disto, será também no Game District que o público vai poder encontrar outra das grandes novidades desta edição: a montanha-russa com realidade virtual.

Rock in Rio Kids

Um dos públicos mais fiéis do festival, as famílias ganham um espaço dedicado já na próxima edição. Pela primeira vez, o Parque da Bela Vista acolhe um Rock in Rio dentro do Rock in Rio, desenhado a pensar nos mais novos (entre os 3 e os 8 anos de idade), onde se recriam alguns dos palcos e conceitos do festival como miniaturas do Palco Mundo, do pórtico principal, do slide ou da Rock Street.

Rock Street Ásia

A Rock Street é já uma presença habitual no festival, com fachadas coloridas inspiradas na arquitetura de um determinado local, animação de rua e concertos em palco.

Na próxima edição, esta rua veste-se com a cultura asiática e recebe templos, palácios, elementos típicos da imagética oriental e sonoridades daquele continente. E também não faltará referência à ligação de Ásia a Portugal.



Roda Gigante

É uma das imagens de marca do Rock in Rio e está de regresso com várias surpresas ainda por anunciar.

Rooftops & Tables

Além da área VIP, haverá dois tipos de espaços premium com serviço personalizado, transporte exclusivo até ao evento e localização privilegiada com vista para todo o recinto e para o Palco Mundo.

“Ao longo destes 35 anos, o Rock in Rio tem-se destacado pelas experiências que cria e é isso que vamos continuar a oferecer, pois é esse o nosso ADN. Em Portugal, contámos já com 15 anos de experiências e momentos marcantes. O exemplo mais recente foi o evento de Celebração na Torre de Belém, que elevou a experiência cultural para um novo patamar sensorial e emocional combinando um palco único com concertos inéditos, videomapping e fogo-de-artifício. Há duas semanas terminámos mais uma edição do festival no Brasil, onde as experiências dentro da Cidade do Rock voltaram a ser o destaque. Experiências, acima de tudo, imersivas, que aproximam o público do espetáculo e o envolvem, ainda mais, no acontecimento e na música. E é isso que vamos fazer em Lisboa em 2020, oferecendo novos momentos na Cidade do Rock que recebe novos espaços, novas sensações e novas memórias para o futuro a todos os fãs que passarem pelo festival”, destaca Roberta Medina.

O Rock in Rio lançou no início de outubro o Pack Experiências, disponível online e em todas as lojas FNAC do país, por 69€ (o mesmo preço do bilhete diário). O pack garante o acesso a um dia de evento (voucher que poderá ser trocado por bilhete diário para dia à escolha), a entrada no recinto pela fastline FNAC e um convite duplo para o evento-teste (preview que acontece dias antes do festival), além da possibilidade de ganhar uma de 500 experiências exclusivas como a duplicação do bilhete para o festival, entrada antecipada, walking tour em locais exclusivos da Cidade do Rock, cartão vitalício FNAC, acesso rápido ao slide ou à roda gigante, upgrade do bilhete para acesso à área VIP com acompanhante, bilhete vitalício para o Rock in Rio Lisboa.

Também já está à venda uma edição limitada de bilhetes com 20% de desconto em Cartão Continente, disponível até 31 de dezembro, no site do Continente e nas lojas aderentes.