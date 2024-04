O Rock in Rio Lisboa pode ter mudado de casa, mas há coisas que nunca mudam. A Área VIP Gato Preto Rock in Rio está de volta para a 10.ª edição do festival, com um espaço ainda mais amplo, várias melhorias de infraestruturas e um design renovado.

Com a mudança de recinto para o Parque Tejo, para celebrar as duas décadas em Portugal, o festival ganhou mais espaço e aumentou a Área VIP que oferece agora 500m2 adicionais de circulação livre no interior em comparação à edição anterior, proporcionando mais conforto e comodidade.

A varanda, com mais 500m2 e uma vista de 180º para o recinto, além de contemplar o Palco Mundo, agora também oferece vista privilegiada para o Palco Galp. Esta nova Área VIP tem capacidade para receber 2500 pessoas por dia, mais 500 pessoas que a Área VIP da edição anterior, e é 100% acessível, incluindo as suas casas de banho exclusivas e o espaço dedicado a pessoas com mobilidade condicionada com boa visibilidade para os concertos.

"Este espaço conta ainda com lounges e locais para sentar ainda mais confortáveis, tanto na sua área exterior coberta como na sua área interior climatizada. Os visitantes terão também à disposição um serviço de bengaleiro, várias opções de catering e uma seleção exclusiva de bares (todos os serviços estão incluídos no valor do bilhete VIP)", adianta a organização.

No Rock in Rio, a sustentabilidade é uma prioridade em todas as áreas do festival, incluindo a Área VIP. Todos os materiais utilizados na construção e decoração da Área VIP são "cuidadosamente geridos após o evento: a madeira é encaminhada para reciclagem, a carpete é doada ou reutilizada, os tecidos são armazenados para uso futuro, e a relva é alugada para reduzir o desperdício".

As tendas e lonas também são alugadas, diminuindo assim o consumo de recursos. Além disso, o paisagismo é alugado ou doado, e as flores em vasos são posteriormente plantadas. Também foi feito um investimento em aparelhos de ar condicionado de classe energética A+, garantindo conforto aos visitantes sem comprometer o meio ambiente.

Para além destas melhorias, o espaço mais exclusivo da Cidade do Rock vai receber um design moderno com apontamentos que tornam este ambiente ainda mais especial e acolhedor. Inspirado no Japonismo, um conceito que une o minimalismo japonês e o aconchego escandinavo, o Rock in Rio desenhou a nova decoração da Área VIP.

Uma das principais estrelas deste espaço é o menu de comida e bebida, assinado pela Food Events Network, que oferece uma variedade múltipla de iguarias, sabores e texturas, numa experiência gastronómica rica e sensorial.

A Área VIP Gato Preto Rock in Rio vai estar aberta todos os dias entre as 14h00 e até 30 minutos após o último concerto do Palco Mundo. Os bilhetes VIP estão disponíveis em exclusivo no site oficial do festival e nas lojas Worten, sem taxas adicionais, pelo valor de 360 euros.

Neste ano comemorativo dos 20 anos do Rock in Rio em Portugal, a Cidade do Rock expandiu os seus produtos corporativos, proporcionando um ambiente de entretenimento e networking verdadeiramente memorável.

“Com o aumento da procura por experiências corporativas exclusivas no festival, ampliámos a infraestrutura de hospitalidade disponível para empresas, grupos e clientes mais distintos um ambiente único para networking e entretenimento. Na Cidade do Rock, cada detalhe é cuidadosamente planeado para garantir uma experiência memorável e inigualável", comenta Ana Carolina Carvalho, Gerente de Parcerias do Rock in Rio.

A 10ª edição do Rock in Rio Lisboa está marcada para os dias 15, 16, 22 e 23 de junho de 2024, no Parque Tejo-Lisboa, onde vai ser construída a nova Cidade do Rock que vai receber a edição que celebra os 20 anos do festival em Portugal.

ROCK IN RIO LISBOA 2024

SÁBADO, 15 DE JULHO

PALCO MUNDO

Scorpions

Evanescence

Extreme

Xutos & Pontapés com a Orquestra Filarmónica Portuguesa

PALCO GALP

Europe

Hybrid Theory

Pluto

PALCO NOVO

Rival Sons

DOMINGO, 16 DE JULHO

PALCO MUNDO

Ed Sheeran

Calum Scott

Jão

Fernando Daniel

PALCO GALP

Lukas Graham

Jake Bugg

Carolina de Deus

Diego Miranda

PALCO NOVO

Lauren Spencer Smith

Iñigo Quintero

SÁBADO, 22 DE JULHO

PALCO MUNDO

Jonas Brothers

Macklemore

Ivete Sangalo

Carolina Deslandes

PALCO GALP

James

Filipe Karlsson

Kura

PALCO NOVO

Por confirmar.

DOMINGO, 23 DE JULHO

PALCO MUNDO

Doja Cat

Camila Cabello

Ne-Yo

Aitana

PALCO GALP

Luísa Sonza

Pedro Sampaio

Anselmo Ralph

Soraia Ramos

PALCO NOVO