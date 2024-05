As sessões do musical "A madrugada que eu esperava", que junta Bárbara Tinoco e Carolina Deslandes em palco, no Coliseu do Porto, foram canceladas. A peça estava marcada para os dias 30 e 31 de maio.

"No seguimento do comunicado emitido ontem, informamos que a apresentação de hoje, dia 31 de Maio, do espectáculo 'A madrugada que eu esperava' no Coliseu do Porto AGEAS terá de ser, também, cancelada", adiantou a Força de Produção em comunicado.

"Relembramos que no ensaio geral de ontem um dos actores principais do nosso elenco sofreu um acidente em palco que obrigou à sua hospitalização imediata, situação que se mantém ao dia de hoje, impossibilitando a realização do espectáculo", pode ler-se no comunicado.

A produção adianta que as novas datas deverão ser anunciadas na próxima semana. Informamos ainda que estão a ser realizados esforços no sentido de encontrar datas alternativas para remarcar as duas apresentações canceladas. Até terça-feira, dia 4 de Junho, teremos novidades a este respeito. Os espectadores poderão solicitar o reembolso dos seus bilhetes nos locais onde os mesmos foram adquiridos", explica.

"Lamentamos profundamente qualquer inconveniente que esta situação possa causar e agradecemos desde já a sua compreensão", remata a produtora.