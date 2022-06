Apaixonada pelo hipismo, a rainha deveria assistir, no âmbito dos quatro dias de comemorações, à 243ª edição da mais prestigiada corrida do país, o Derby de Epsom Downs.

Mas, depois de aparecer de pé, na quinta-feira, na varanda do Palácio de Buckingham para inaugurar os festejos dos seus 70 anos de reinado, sentiu "algum desconforto", o que a levou a cancelar a sua presença numa missa de Ação de Graças na sexta-feira.

Ainda cansada, também não comparecerá às corridas, confirmou a casa real mais tarde.

Esta manhã, o palácio divulgou uma foto da rainha, com um vestido florido, colar de pérolas e um grande sorriso, participando num encontro virtual com os vencedores de um prémio na Austrália, membro da Comunidade Britânica.

A saúde da monarca gera preocupação desde que em outubro os médicos ordenaram que ela descansasse e mais tarde se soube que ela tinha passado uma noite internada para "exames" médicos cuja natureza nunca foi especificada.

Desde então, cancelou a sua presença em inúmeros atos oficiais e começou a andar com bengala. Também foi infetada com o coronavírus em fevereiro, o que, nas suas próprias palavras, a deixou "muito cansada".

Os cavalos são a grande paixão da rainha e durante os seus 70 anos de reinado só faltou três vezes ao Derby, a última quando em 2020 foi realizado sem espectadores devido à pandemia de COVID-19.

Um grande concerto

Num grande espaço em frente ao Palácio de Buckingham, três palcos foram montados ligados por passerelas para proporcionar uma experiência de 360 graus.

Setenta colunas de luz, representando os 70 anos de reinado, iluminarão o local.

Lá, cerca de 22.000 pessoas vão assistir a um grande concerto pop organizado pela rádio e televisão BBC em homenagem à rainha.

Quase 8.000 dos espectadores serão trabalhadores de setores-chave durante a pandemia, membros das forças armadas e voluntários de instituições de solidariedade, num gesto de agradecimento pelos seus serviços.

Participarão no concerto figuras icónicas do pop e do rock britânico, dos Duran Duran a Rod Stewart, passando por Elton John, que enviará uma atuação gravada em vídeo porque está em digressão.

Também estarão presentes estrelas internacionais como a cantora americana Alicia Keys e o tenor italiano Andrea Bocelli.

Membros da família real, incluindo o príncipe Carlos, herdeiro do trono de 73 anos, e o seu filho mais velho William, de 39 anos, representarão a rainha e prestar-lhe-ão homenagem.

Os organizadores também prometem algumas surpresas.

A tenista Emma Raducanu, o ex-jogador de futebol David Beckham, os atores Stephen Fry e Julie Andrews, também marcarão presença.

O espetáculo de mais de duas horas vai ter abertura dos membros ativos do Queen, com o cantor americano Adam Lambert, com um número que promete ser lembrado, como a histórica aparição do guitarrista Brian May no telhado do Palácio de Buckingham para o concerto do "jubileu de ouro" em 2002.

O concerto será encerrado pela lendária Diana Ross, com a sua primeira atuação ao vivo no Reino Unido em 15 anos.

"Tive a honra de ver a rainha muitas vezes ao longo da minha vida" e "ela continua a ser uma inspiração incrível para muitas pessoas ao redor do mundo", disse a americana.

As comemorações do Jubileu, que começaram na quinta-feira com uma grande marcha militar, terminarão no domingo com mais um desfile, este mais festivo, para encenar os 70 anos de reinado com música e dança. E com dezenas de piqueniques ao ar livre, se a chuva prevista não o impedir.