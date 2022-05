Eva Green manifestou de forma pública o seu apoio a Johnny Depp no processo por difamação que está a decorrer nos EUA relacionado com alegações de violência doméstica em que o ator enfrenta a sua ex-mulher, Amber Heard.

"Não tenho dúvida que o Johnny vai sair com o seu bom nome e o seu coração maravilhoso revelado ao mundo, e a vida vai ser melhor do que nunca para ele e a sua família", partilhou a atriz francesa nas redes sociais.

A acompanhar está uma imagem da antestreia do filme em que os dois trabalharam juntos, "Sombras da Escuridão", uma comédia de terror de 2012 realizada por Tim Burton.

Amber Heard, de 36 anos, que em maio de 2016 pediu uma ordem de restrição contra Depp, de 58, alegando violência doméstica antes de pedir o divórcio, escreveu um artigo de opinião para o jornal The Washington Post em dezembro de 2018, no qual se descreveu a si própria como uma "figura pública que representa o abuso doméstico", sem mencionar o seu ex-marido.

O protagonista de "Piratas das Caraíbas" processou-a por 50 milhões de dólares em perdas e danos por insinuar que ele é um abusador, depois de perder um caso de difamação em Londres, quando atacou o tabloide britânico The Sun por chamá-lo de "espancador de esposas".

A atriz, originária do estado do Texas (sul) e protagonista de "Aquaman", respondeu e processou-o por 100 milhões, alegando ter sofrido "violência física e abuso desenfreado" do ex-marido.

Heard e Depp conheceram-se em 2009 no set de "O Diário a Rum" e casaram-se em fevereiro de 2015. O divórcio foi finalizado dois anos depois.

A juíza Penney Azcarate marcou as alegações finais do caso para 27 de maio. Depois delas, o júri irá deliberar.