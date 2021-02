"O meu primeiro livro será publicado em setembro pela editora Hardline. É... assustador escrever isto. Há anos que pretendia escrever este livro. Sabia que era necessário ter paciência, convicção e muitas conversas difíceis, e este último ano permitiu-me ter o silêncio e sossego necessários para deslindar a história que queria contar", escreveu Evanna Lynch nas redes sociais.

Na sinopse do livro, a editora adianta que a atriz vai abordar seus problemas com a anorexia ou a sua luta "entre a perfeição e a criatividade".

"Sei que tenho conhecimento e histórias interessantes para contar sobre os anos de terapia, as mulheres criativas e fascinantes com as quais aprendi", frisou a atriz de 29 anos.