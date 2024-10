É fã de "Harry Potter e de doces? A nova série da Max junta os dois universos.

"Harry Potter: Wizards of Baking" chega a 15 de novembro ao serviço de streaming e será apresentada por James e Oliver Phelps, que interpretaram Fred e George Weasley nos filmes sobre o jovem feiticeiro.

A série vai contar com duplas de pasteleiros que vão competir nos Warner Bros. Studios Leavesden, em Inglaterra. "Todas as semanas, os artistas culinários criam peças enormes, fascinantes e deliciosas inspiradas em momentos e temas da saga 'Harry Potter' e apresentam as suas criações aos jurados Carla Hall e Jozef Youssef em muitos dos locais dos filmes, como o Salão Principal, a Floresta Proibida e muitos mais", resume a Max.

Ao longo dos seis episódios da temporada, vão juntar-se também convidados especiais como Warwick Davis, Evanna Lynch e Bonnie Wright, que ajudam na avaliação das criações dos concorrentes e partilham histórias dos filmes.