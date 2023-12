O torneio de cavalaria foi promovido por uma comissão de beneficência presidida pela rainha, fundadora do Museu dos Coches, para apoiar as famílias das vítimas do naufrágio que afetou profundamente as comunidades pesqueiras da Póvoa de Varzim e da Afurada, a 27 de fevereiro daquele ano.

A mostra temporária, segundo um texto do museu na sua página ´online´, visa dar a conhecer os vários bens culturais que o Museu Nacional dos Coches tem à sua guarda que se relacionam com este torneio equestre, e recordar a criação do Real Instituto de Socorros a Náufragos pela rainha, hoje conhecido como Instituto de Socorros a Náufragos.

As obras a expor fazem parte do acervo do museu e de cerca de uma dezena de instituições, nomeadamente, o Museu Biblioteca da Casa de Bragança, Museu Municipal da Póvoa de Varzim, Museu Bordalo Pinheiro, Palácio Nacional da Ajuda, Câmara Municipal de Cascais, e Hemeroteca Municipal de Lisboa.