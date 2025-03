Intitulada “Arte Equestre em Portugal – Da Picaria Real à Escola Portuguesa de Arte Equestre”, a exposição "é a primeira iniciativa depois do reconhecimento pela UNESCO [Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura] a 03 de dezembro de 2024”, recorda um comunicado conjunto da Museus e Monumentos de Portugal e da Parques de Sintra.

A arte equestre em Portugal “é uma tradição cultural que simboliza a harmonia perfeita entre cavalo e cavaleiro”, sublinha a organização, convidando o público para “uma viagem no tempo” nesta mostra, que reúne várias coleções e ficará patente até 14 de setembro.

Serão apresentadas peças das coleções do Museu Nacional dos Coches, dos Palácios Nacionais de Queluz e da Pena, da Escola Portuguesa de Arte Equestre, da Biblioteca de Arte Equestre D. Diogo de Bragança e de alguns colecionadores privados, para além da ligação ao antigo Picadeiro Real de Belém, onde a rainha Amélia fundou, há 120 anos, o Museu dos Coches Reais.

Dos bens que o museu conserva, destacam-se a figura do estafermo, lanças, escudos e diversos acessórios de cavalaria utilizados nos jogos equestres para demonstrar a perícia dos cavaleiros, bem como peças que pertencem ao 4.º Marquês de Marialva, Pedro de Alcântara de Meneses.

A curadoria desta mostra pertence ao Museu Nacional dos Coches e à Escola Portuguesa de Arte Equestre, enquanto a RTP contribuirá com uma compilação de excertos da Coleção Arte Equestre Portuguesa dos seus arquivos.

A classificação da Arte Equestre Portuguesa Património Imaterial Cultural da Humanidade resultou de um processo iniciado em 2015 e desenvolvido em parceria pela Associação Portuguesa de Criadores do Puro-Sangue Lusitano, pela Parques de Sintra, que gere a Escola Portuguesa de Arte Equestre, e pelo município da Golegã.

A Arte Equestre Portuguesa – que se diferencia pela posição do cavaleiro na sela, a indumentária específica e os arreios - foi integrada no Inventário Nacional do Património Cultural Imaterial em 2021.

A exposição “Arte Equestre em Portugal – Da Picaria Real à Escola Portuguesa de Arte Equestre” é inaugurada na quinta-feira, às 18:00, no Museu Nacional dos Coches, e abre ao público na sexta-feira.