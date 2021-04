Os The Black Mamba venceram a 55.ª edição do Festival da Canção com “Love Is On My Side” e vão representar Portugal em maio, nos Países Baixos.

Já em contagem decrescente para as semifinais, os fãs do Festival Eurovisão da Canção têm partilhado reações aos vários temas a concurso. No seu canal do Youtube, Luke White, popular seguidor do concurso, publico um vídeo onde analisa a canção do grupo liderado por Tataka.

"A orquestra é mágica", começa por elogiar. "A voz dele [Tatanka] parece caramelo", acrescenta o youtuber.

"Canta em inglês. Isso é um pouco diferente para Portugal (...) Lembra-se um filme da Disney ou algo dos anos 1920. Elegante e clássico", frisa.

Veja aqui o vídeo.