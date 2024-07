“É uma felicidade olhar para todos vós, aqui participantes, e ver uma multidão tão parecida como aquela que o nosso avô terá encontrado, repetidas vezes, em 1940, diante do seu consulado, em Bordéus: as pessoas que estavam à espera de um visto salvador. É como se esta multidão, 85 anos depois, estivesse aqui a dizer obrigado senhor cônsul”, destacou António Moncada, neto de Aristides de Sousa Mendes.

A Casa do Passal, onde há 139 anos nasceu Aristides de Sousa Mendes, o cônsul que ajudou a salvar milhares de refugiados na II Guerra Mundial, foi hoje inaugurada, com a presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

A cerimónia contou ainda com a ministra da Cultura, Dalila Rodrigues, o secretário de Estado das Comunidades, José Cesário, e o secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, entre as centenas de convidados de todo o mundo, desde descendentes do diplomata a refugiados que salvou.

Também marcaram presença os embaixadores de França, Luxemburgo, Estados Unidos da América (EUA), Bélgica, Áustria, Alemanha e Israel, assim como representantes de câmaras onde Aristides de Sousa Mendes foi cônsul.

O secretário-geral das Nações Unidas (ONU), António Guterres, enviou um vídeo com uma mensagem gravada e o Papa Francisco enviou uma carta lida pelo porta-voz João Crisóstomo.

O neto do diplomata, António Moncada, recordou o esquecimento e a “morte lenta” a que ficou entregue “o cônsul desobediente”, durante 14 anos, depois de muito protesto e resistência.

“Ficou sozinho no esquecimento, lembro-me muito bem. Só os irmãos e os primos de Mangualde e da região falavam com ele”, lamentou.

Segundo António Moncada, Aristides Sousa Mendes deixou-lhes “a mais bela das heranças, que vale mais do que qualquer fortuna”, evidenciando que recusaram o esquecimento, que culmina com a abertura da Casa Museu com o nome do diplomata.

Outro dos netos, Gerald Sousa Mendes, recordou os anos em que a Casa do Passal esteve em ruínas até ganhar nova “vida”, aproveitando ainda a ocasião para ler a mensagem da sua tia Maria Rosa, a filha mais nova de Aristides de Sousa Mendes, a única dos 14 filhos ainda em vida.

“É para mim uma enorme felicidade partilhar este momento excecional, que constitui a inauguração do Museu de Aristides Sousa Mendes. Tornar a dar vida ao Passal, criando um lugar de memória e cultura, permite imortalizar o ato de coragem do meu pai”, referiu a filha do diplomata, que reside no sul de França.

Também Silvério Sousa Mendes, deixou emocionado a sua gratidão para com os seus avós, Aristides e Angelina, pelo legado que deixam ao mundo e pelo exemplo de abnegação, “sacrificando interesses pessoais, familiares e profissionais”.

“Que este museu sirva de exemplo para a humanidade, permanecendo como pedaço de história viva que engrandece Cabanas de Viriato, Carregal do Sal, Portugal, o mundo e também a humanidade”, afirmou.

O presidente da Câmara Municipal de Carregal do Sal, Paulo Catalino, frisou que a inauguração da Casa Museu de Aristides Sousa Mendes é “o justo momento de reposição da dignidade e da memória de um homem que teve a lucidez, arrojo e coragem de salvar vidas”.

“Com esse gesto, teve a plena noção que, da sua decisão a vida dos seus mais diretos muito sofreria, deixando-nos seguramente um dos mais belos exemplos de altruísmo e humanidade do século XX”, acrescentou.

No seu entender o dia de hoje é, muito provavelmente, um dos dias mais importantes e marcantes da história do seu concelho, do país e da história do século XXI.