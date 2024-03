“No ano passado, o certame tinha registado um valor superior aos 5.000 livros vendidos, sendo que este ano o número foi ultrapassado, duplicando para os 10.057 livros vendidos, com um volume de negócios aproximado de 65.000 euros no total, o que comprova o sucesso desta edição”, salienta a autarquia, numa nota enviada às redações.

De acordo com a Câmara do Funchal, a maioria dos livreiros, alfarrabistas e editores manifestou satisfação com a Feira do Livro no questionário realizado pelo município.

O número de livros vendidos “prova que as políticas públicas no âmbito da promoção da leitura e do livro estão a ter resultado”, realça a autarquia, referindo que os géneros infantil, romances, policiais e livros relacionados com a cultura regional foram os mais procurados.

“Esta também foi a maior edição de sempre em termos de apoio à edição de novos livros com o apoio da Câmara Municipal do Funchal, com a realização de 10 livros editados e apoiados, mais três do que o ano anterior”, acrescenta.

A edição deste ano celebrou a história do evento, tendo homenageado autores, dinamizadores e organizadores da Feira do Livro do Funchal.

De acordo com a informação divulgada na apresentação do certame, no final de fevereiro, o programa incluiu quatro instalações no espaço público, 10 lançamentos de livros com o apoio da câmara, 12 apresentações de livros e 41 sessões de autógrafos.

O evento contou igualmente com três animações de rua, 13 concertos, oito espetáculos e duas sessões de cinema, entre outras iniciativas.

Marcaram presença 10 representantes de livros de artista, livros de autor e edições independentes, bem como 26 livreiros e editores.

Nesta 50.ª edição da Feira do Livro do Funchal estiveram autores e artistas reconhecidos a nível nacional e na região, como Válter Hugo Mãe, Paulo de Carvalho, Tiago Nacarato, Pedro Chagas Freitas, Elisa, a banda madeirense Napa, entre outros.

A próxima edição da feira está prevista decorrer entre 28 de março e 6 de abril de 2025.