"O meu segundo disco 'Presente' faz hoje um ano. Em primeiro lugar obrigado a todos vocês! Público, minha equipa, Universal, músicos, produtores, artistas envolvidos e técnicos de mix e master. Já me deu tantas alegrias, mas vou relembrar algumas para os mais desatentos. Seis semanas consecutivas em primeiro lugar no top de vendas, permanecendo no top de vendas 41 semanas consecutivas, fazendo as contas, esteve até maio deste ano no top de vendas. Este disco não recebe nenhuma nomeação, mas recebe o vosso amor e dá-me uma Dupla Platina, duas Platinas (tendo me dado três ouros antes de chegar a platinas), chegando até ao próprio galardão de Disco de Ouro", lembrou.

"O 'Presente' deu-me muitas alegrias… mas ver todas estas conquistas serem menosprezadas por comités e jÚris traz alguma amargura a esta felicidade. Não serei suficientemente bom? Ainda não chega o que tenho feito? Pois bem, esperem por mais. Porque estes milhões todos não ocupam só as paredes de minha casa e do meu estúdio, carregam uma força enorme para fazer mais e melhor.", rematou o músico.

