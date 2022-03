“Do pop ao hip-hop, do rock à música eletrónica, todos os géneros musicais vão estar presentes nos milhares de metros quadrados do Parque Urbano da Costa da Caparica, que recebe, entre 11 e 15 de agosto, a 7.ª edição d’O Sol da Caparica. Vão ser cinco dias de muita adrenalina e espírito festivaleiro para público de todas as faixas etárias”, refere a organização do festival, num comunicado hoje divulgado.

À semelhança de tantos outros festivais de música, o O Sol da Caparica não se realizou em 2020 e 2021, devido à pandemia da covid-19. Em janeiro, tinha sido anunciado o regresso do festival, agora com cinco dias, em vez dos quatro habituais.

No primeiro dia do festival, 11 de agosto, atuam Calema, Clã, Fernando Daniel, Ive Greice, Jimmy P, Julinho KSD, Miguel Ângelo, Tiago Bettencourt e Wet Bed Gang.

Para 12 de agosto, estão agendados os concertos de Anna Joyce, Djodje, Richie Campbell e Syro e, para 13 de agosto, de Branko, Cuca Roseta, Diogo Piçarra, Ivandro, Karyna Gomes, Nuno Ribeiro, Plutónio, ProfJam, Sam The Kid com Orquestra e Orelha Negra, Soraia Ramos e Amigos e Zeca Sempre.

No dia 14 de agosto, passam pelo festival António Zambujo, Bispo, Cláudia Pascoal, Mafalda Veiga, Nelson Freitas e T-REX e, no dia 15 de agosto, Ana Moura, Bárbara Bandeira, Maneva e Nenny.

A estes artistas e bandas, alguns dos quais estavam previstos para a edição do ano passado, juntar-se-ão outros “a anunciar brevemente”.

Este ano, “pela primeira vez, a música eletrónica vai estar presente em todos os dias do festival, com um palco próprio pelo qual vão passar vários DJ, como Buruntuma e Rich & Mendes, Dj Vibe, Dj Zullu e Kura, Djeff, Dj Vuddu e Vanco”.

Pelo palco comédia vão passar humoristas como Fernando Rocha, Gilmário Vemba, Hugo Sousa e Aldo Lima.

O festival é promovido pelo Grupo Chiado e pela Câmara Municipal de Almada.

Anteriormente tinha sido anunciado que “voltará ao recinto do festival a Zona Graffiti, a Zona de Gaming será reforçada, a restauração alargada ao longo do espaço verde e a Zona Zen terá um lounge diferenciador”.

No recinto, além dos palcos principal, secundário, comédia e dança, mantém-se também o parque de desportos radicais.