As Festas do pijama do SAPO Mag continuam nestas semanas em que milhões de pessoas em todo o mundo estão em casa para travar a pandemia da COVID-19. Esta segunda-feira, dia 6 de abril, Tomás Adrião é o convidado da rubrica.

A partir das 15h00, o cantor vai estar à conversa no Instagram do SAPO e interpretar o seu último single, "Perdido". A entrevista poderá ser vista depois aqui no SAPO Mag.

Tomás Adrião, jovem que venceu "The Voice Portugal", em 2017, está a preparar o seu primeiro disco de originais. Um ano depois de ter editado o primeiro single, o cantor revelou no início de janeiro o segundo tema do álbum.

"Perdido" está disponível nos serviços de streaming e conta com um videoclip - veja aqui.

