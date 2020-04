As Festas do pijama do SAPO Mag continuam nestas semanas em que milhões de pessoas em todo o mundo estão em casa para travar a pandemia da COVID-19. Esta sexta-feira, dia 3 de abril, Virgul vai estar em direto no Instagram do SAPO.

A conversa poderá ser acompanhada a partir das 18h30 e será disponibilizada logo de seguida aqui no SAPO Mag.

Esta quinta-feira, o músico lançou uma versão acústica de "All We Need Is Love", que conta com a participação de vários músicos, atores e influencers, como Dino D'Santiago, Pedro Teixeira, Sara Matos, Blaya, Angie Costa e Cifrão.

Veja aqui o vídeo.