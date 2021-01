A organização do festival Amplifest publicou nas suas redes sociais um manifesto "anti-fascista", frisando que os eleitores de André Ventura e os apoiantes do partido Chega não serão bem recebidos em outubro. No Facebook, o post soma mais de mil 'gostos' e cerca de 200 'partilhas'.

"Nunca pensamos ter a necessidade de escrever tal mensagem, mas depois dos resultados de ontem aqui vai: a Amplificasom e o Amplifest são anti-fascistas", frisa a organização no texto.

"Nos nossos eventos não há espaço para fascismo, LGBTfobia, racismo, sexismo ou aporofobia. Se és um dos 500 mil que votaram no que votaram e tens bilhete para o Amplifest 2021, então, do fundo do coração, pedimos-te: não te juntes a nós em outubro, não és bem-vindo", remata o Amplifest, festival que se realiza no Porto.

