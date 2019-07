O Festival ao Largo contará com vários convidados, nomeadamente a Orquestra Gulbenkian (dia 18), a Orquestra Sinfónica Jovem de Macau (dia 21), a Banda Sinfónica da GNR (dia 10) e o Coro e Orquestra de Câmara Capella Cracoviensis (dia 9).

A fechar, para os dias 25, 26 e 27 de julho, o festival anuncia a CNB, com a apresentação de "Romeu e Julieta Pas de Deux", "Side Story", "Lento para Quarteto de Cordas" e "Dom Quixote".

De acordo com o TNSC, o Festival ao Largo tem asseguradas edições até 2021, fruto da renovação do patrocínio do banco Millennium BCP.

Os trabalhadores do Opart, porém, iniciaram uma greve a 7 de junho que já levou ao cancelamento de alguns espetáculos.

Além do Festival ao Largo, o pré-aviso de greve dos trabalhadores deverá afetar ainda os espetáculos "Dom Quixote", entre os dias 11 e 13 de julho, no Teatro Rivoli (Porto), e "15 Bailarinos e Tempo Incerto", a 17 e 18 de julho, no Teatro Municipal Joaquim Benite, no âmbito do 36.º Festival de Almada.

Segundo o Sindicato dos Trabalhadores de Espetáculos, do Audiovisual e dos Músicos (Cena-STE), a greve é "por questões laborais", "pela criação de condições técnicas e funcionais de trabalho" e em defesa da "missão artística do Opart".

Uma das questões que motiva esta paralisação é uma exigência de harmonização salarial entre trabalhadores da CNB e do TNSC, que recebem remunerações diferentes para as mesmas funções. O diferendo entre a tutela e o sindicato prende-se, precisamente, com essa harmonização salarial.

Em 2017, o conselho de administração do Opart estipulou que os trabalhadores da CNB passariam a trabalhar 35 horas semanais, mantendo o salário correspondente a 40 horas, enquanto os restantes trabalhadores do Opart mantinham as 35 horas semanais e a remuneração dessas mesmas horas.

O sindicato exige um aumento do valor do trabalho por hora, para que os trabalhadores do TNSC não sejam prejudicados e recebam o mesmo que os da CNB.

O Governo diz que aquela deliberação do Opart não tem fundamento legal, mas não aceita a exigência do sindicato por considerar que representa um aumento salarial superior a 10% para alguns trabalhadores, o que "seria uma injustiça para todos os restantes trabalhadores do Opart".

Depois de uma reunião negocial falhada, na terça-feira passada, entre o Cena-STE e a secretária de Estado da Cultura, Ângela Ferreira, a tutela anunciou que a partir de hoje irá repor o regime de 40 horas semanais aos trabalhadores da CNB - mais cinco do que as 35 horas atualmente aplicadas.

Em plenário, e em resposta a esta decisão, os trabalhadores mandataram o sindicato para preparar uma "estratégica jurídica" para impedir a decisão, e para pedir nova audiência com o primeiro-ministro.

Ainda assim, ambas as partes dizem estar disponíveis para manter as negociações, nomeadamente sobre a criação de um regulamento interno nas estruturas tuteladas pelo Opart.

No meio deste conflito laboral, o Ministério da Cultura revelou que não iria reconduzir a atual administração do Opart, liderada por Carlos Vargas, aguardando-se o anúncio de um novo conselho de administração.

Nesta quarta-feira, a ministra da Cultura, Graça Fonseca, irá prestar esclarecimentos aos deputados sobre a situação dos trabalhadores do Opart, a pedido do grupo parlamentar do PCP.