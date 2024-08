(Notícia corrigida para indicar que o festival se realiza em setembro e não em agosto)

A 4.ª edição do Festival Bang! Acontece em Vila Nova de Gaia, distrito do Porto, entre 27 e 29 de setembro e promete cultura pop, animação do universo fantástico e concertos, com destaque para The Legendary Tigerman.

O músico português abre o festival Bang! no espaço Corpus Christi, na marginal do rio Douro, espaço por onde passam ainda nomes como Urze de Lume ou NNlean, numa performance que cria música eletrónica a partir de plantas. O DJ e produtor The Strange Algorithm Series também vai atuar no mesmo espaço e preparou um alinhamento apenas com temas de videojogos.

O espaço Corpus Christi, o Armazém22 e as Caves Ramos Pinto, em Vila Nova de Gaia, vão receber durante três dias mais de 30 figuras da cultura pop e do universo do fantástico, incluindo uma réplica do trono da série “House of the Dragon” e um espaço com programação dedicada ao público infantil, lê-se no comunicado enviado à agência Lusa.

A 4.ª edição do Festival Bang! vai também ter apresentação de livros, conversas com autores, um concurso de ‘cosplay’ e vai oferecer áreas de ‘gaming’ e jogos de tabuleiro.

O certame dedicado ao universo da fantasia e do fantástico vai ser também palco para literatura de ficção científica, policiais e terror, com a escritora norte-americana Sherrilyn Kenyon a ser um dos principais nomes que a organização destaca.

Dacre Stoker, descendente do criador de Drácula (1897), Bram Stoker, traz ao Bang! a apresentação “Stoker on Stoker: A vida de Bram Stoker”, com imagens inéditas e artefactos do autor daquele livro de culto.

A organização do Bang! destaca a estreia de Pedro Rhuas, autor brasileiro do género ‘young adult’, em Portugal, e no universo da Banda Desenhada o destaque vai para o autor e ilustrador espanhol Oriol Hernández e para a historiadora Raquel Varela, que apresenta o livro “Utopia”, ilustrado por Robson Vilalba Reis.

O Bang! é um festival é de entrada gratuita, organizado em parceria entre a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, a Moléculas ao Rubro e a editora Saída de Emergência.