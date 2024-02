O próximo filme de Luc Besson vai ser uma super produção europeia que reimagina a história clássica do Conde Drácula, avançou o Deadline.

O papel do vampiro mais conhecido da literatura e do cinema será para Caleb Landry Jones, ator com quem o realizador francês trabalhou no seu último filme "Dogman" e que se tornou mais conhecido com "Três Cartazes à Beira da Estrada" e "Foge" antes de ganhar o Prémio de Melhor Ator no Festival de Cannes com "Nitram".

O vencedor de dois Óscares Christoph Waltz num papel por revelar é a outra presença confirmada num elenco que deverá ter outras nomes mediáticos.

O aclamado cineasta de filmes como "Vertigem Azul", "Nikita", "Léon, o Profissional", "O Quinto Elemento" e "Lucy" vai usar o romance gótico do escritor irlandês Bram Stoker editado em 1897 para abordar a história de amor entre o príncipe Vladimir e a sua esposa, cuja perda o leva a abandonar Deus e a tornar-se um vampiro.

"Drácula de Bram Stoker" (1992)

O Deadline avança que esta será uma super produção europeia de grande orçamento, mas muito longe dos 177 milhões do seu épico de fantasia e ficção científica "Valerian e a Cidade dos Mil Planetas", um 'flop' comercial e artístico de 2017 que é o filme independente mais caro de sempre..

A experiência afetou a carreira de Besson, que financiou de forma independente e pessoalmente o filme, a que se juntaram acusações de assédio sexual que desmentiu e das quais foi ilibado pela Justiça francesa no ano passado.

A história do Conde Drácula inspirou várias séries de televisão e filmes.

Em 1931, a história do vampiro tornou-se popular no grande ecrã com o filme realizado por Tod Browning e protagonizado por Béla Lugosi, mas a versão mais mediática no cinema é "Drácula de Bram Stoker", feita em 1992 por Francis Ford Coppola com Gary Oldman.