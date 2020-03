A edição de 2020 do Festival Eurovisão da Canção não se vai realizar, confirmou a organização em comunicado enviado à imprensa esta semana. As semifinais e a final do concurso estavam agendadas para maio, em Roterdão (Países Baixos).

Em comunicado divulgado esta sexta-feira, dia 20 de março, explicou que as canções deste não vão poder concorrer na edição de 2021. "O Grupo de Referência, o conselho de administração do Concurso de Músicas, decidiu que, de acordo com as regras do Festival Eurovisão da Canção, os temas deste ano não serão elegíveis para competir quando o concurso regressar em 2021", lê-se na nota publicada no site.

A organização garante ainda que, nos próximos meses, pretende "homenagear as canções e os artistas que foram escolhidos para o Festival Eurovisão da Canção 2020".

No ano passado, Portugal foi representado no Festival Eurovisão da Canção, que decorreu em Israel, pelo tema “Telemóveis”, composto e interpretado por Conan Osíris. Este ano, Elisa e Marta Carvalho iriam apresentar "Medo de Sentir", em Roterdão.

LEIA O COMUNICADO:

Ao SAPO Mag, Elisa, confessou que "pensava que iam adiar, não cancelar" a edição deste ano.

A União Europeia de Radiodifusão refere que ao longo das últimas semanas foram “exploradas várias opções alternativas que permitissem que o concurso fosse por diante”, mas a “incerteza gerada pela transmissão da doença Covid-19 pela Europa – e as restrições postas em prática pelos governos dos participantes e pelas autoridades holandesas – fez com que fosse tomada a difícil decisão de que é impossível continuar com o evento ao vivo como planeado”.

"Estamos tão comovidos quanto o facto de o Festival da Eurovisão não se poder realizar em maio e sabemos que toda a família Eurovisão, em todo o mundo, continuará a oferecer amor e apoio um ao outro neste momento difícil", diz a organização.

É a primeira vez que o concurso não se realiza em 65 anos. "Temos muito orgulhoso do Festival Eurovisão da Canção, que durante 64 anos têm unido pessoas por toda a Europa. Estamos profundamente desiludidos com esta situação. A European Broadcasting Union, em conjunto com a NPO e a cidade de Roterdão, vai continuar as conversações para perceber se é possível organizar o Festival Eurovisão da Canção em Roterdão em 2021", frisa Jon Ola Sand, supervisor executivo do evento, no comunicado.

"Quero agradecer a toda a gente que esteve envolvida no processo de organizar um grande festival da Eurovisão este ano. Infelizmente, não foi possível devido a factores para lá do nosso controlo. Lamentamos muito esta situação mas podemos prometer: a Eurovisão vai regressar mais forte do que nunca", garante.

Este ano seria a 65.ª edição do concurso, no qual Portugal participou a primeira vez em 1964, tendo entretanto falhado cinco edições (em 1970, 2000, 2002, 2013 e 2016).

Entre 2004 e 2007, inclusive, e em 2011, 2012, 2014 e 2015, Portugal falhou a passagem à final.

Portugal venceu pela primeira vez o Festival Eurovisão da Canção em 2017, com o tema “Amar pelos dois”, interpretado por Salvador Sobral e composto por Luísa Sobral. Na sequência da vitória, Lisboa acolheu, no ano seguinte, pela primeira vez o concurso.

A escolha de Lisboa como cidade que iria acolher o Festival Eurovisão da Canção em 2018 gerou na altura reclamações por parte de vários autarcas.

Nesse ano, a RTP anunciou que a final do Festival da Canção passaria a realizar-se sempre numa cidade diferente. Guimarães, em 2018, foi a primeira, e Portimão, no ano passado, a segunda.

No entanto, a primeira vez que o Festival da Canção se realizou fora de Lisboa foi em 1983, no Coliseu do Porto, tendo depois disso passado por locais como Funchal (1987), Évora (1989) e Santa Maria da Feira (2001).

