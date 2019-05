Depois de alguns comentários negativos nas redes sociais e de Conan Osíris ter confessado estar frustado, a organização do Festival Eurovisão da Canção substituiu o vídeo do segundo ensaio do músico português.

No primeiro vídeo carregado no Youtube era possível ouvir as sapatilhas do artista a bater no chão. No excerto do ensaio escolhido pela organização, Conan Osíris quase não cantava.

Veja o vídeo.

No final do ensaio, em conferência de imprensa, o cantor confessou estar "chateado", frisando de seguida que "o ensaio foi uma m****". O bailarino João Reis Moreia acrescentou que quando algo corre mal, o foco tende sempre a ir "para as coisas negativas".

Segundo o Espalha Factos, Conan Osíris sublinhou ainda que terá de haver várias melhorias na atuação. "Em Portugal odiaram a roupa, mas eu sinto que tenho de usar essa roupa porque fez parte de uma evolução e fez parte do nosso processo, daquilo que concebi para a versão internacional desta atuação e desta música. Vocês merecem ver algo diferente do que já viram na atuação do Festival da Canção e por isso não vou voltar atrás", contou.

A 64ª edição do Festival Eurovisão da Canção vai decorrer no Centro Internacional de Convenções em Telavive, com as semifinais agendadas para os dias 14 e 16 de maio e a cerimónia da final do concurso musical a 18 de maio.

Telavive acolherá pela primeira vez o evento e, segundo a organização, foi escolhida num processo no qual eram também candidatas as cidades de Jerusalém e Eilat.