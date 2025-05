Conan Osíris representou Portugal no Festival Eurovisão da Canção de 2019, que decorreu em Tel Aviv, Israel. O país organizou o evento depois da vitória em 2018, edição organizada em Lisboa.

Esta segunda-feira, 19 de maio, o artista português partilhou um comunicado na sua conta no Instagram sobre a sua 'experiência' no concurso. "Adeus ao Festival da Canção e, em especial, Festival Eurovisão da Canção", começou por escrever o artista.

"Lamento por não me terem protegido a mim, nem à minha ignorância (inocência?) na altura. Lamento ter ficado preso a um contrato sem conseguir pagar para sair. Lamento ter sido manipulado, vigiado, investigado, empurrado para situações forjadas. E lamento, ainda mais profundamente, que continuem sem proteger aqueles que mais precisam agora, mesmo passados anos, precisamente quando mais necessitam", frisou.

No texto, Conan Osiris diz ainda que "lamenta que vejam a singularidade apenas como uma ficha de troca por virtude, enquanto continuam a beneficiar do terror". "Escrever isto aqui, neste espaço, faz-me sentir como se estivesse a viver uma síndrome de Estocolmo — isto que foi, em tempos, o meu diário e o meu porto seguro. Agora é uma terra queimada", confessou o músico no texto partilhado no Instagram.

"Lembro com carinho todos aqueles com quem partilhei momentos. Não responderei a mais nenhuma pergunta", rematou.