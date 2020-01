“Com um programa organizado em torno de cinco circuitos temáticos – Circuito Ilha, Circuito Exposições, Circuito Residências, Circuito Performativo e Circuito Conhecimento” –, à semelhança do que já tinha acontecido no passado, o festival de artes Walk&Talk assinala a 10.ª edição com um programa que “propõe refletir sobre os impactos da atividade artística na criação e reinvenção de espaços públicos”, informa o comunicado enviado à imprensa, pela organização.

Essa reflexão será feita no Circuito Ilha, com curadoria de Jesse James e Sofia Carolina Botelho, diretores artísticos do festival, que “envolve a criação de trabalhos 'site-specific' em diferentes locais” de São Miguel.

O festival engloba, também, um programa de residências, que vai sendo desenvolvido ao longo do ano, estando, neste momento, em residência artística, os artistas Abbas Akhavan, Alex Farrar, Alice dos Reis, Catarina Miranda, Danny Bracken, Flávio Rodrigues, Joana Franco, Luísa Salvador, Mané Pacheco, Margarida Fragueiro e a dupla Sofia Caetano & Elliot Sheedy.