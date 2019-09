O festival arranca com uma mostra de videodança do Núcleo 37.25, produzida por Hugo França, e o solo de dança contemporânea “Rubble King”, da autoria de Duarte Valadares e interpretado por André Cabral, no dia 27 de setembro, no Raiz Club, uma das novidades anunciadas hoje, na apresentação do evento, que aconteceu no Estúdio 13, em Ponta Delgada.

Na vertente performativa do festival, segue-se o já anunciado “Uníssono – Composição para cinco bailarinos”, de Victor Hugo Pontes, que se realiza a 28 de setembro, no Teatro Micaelense.

É já em outubro, no dia 3, que regressam os espetáculos, com a sessão “Paralelo On Wheels”, na Black Sand Box, onde será apresentado “Simulacro”, o resultado da residência artística de bailarinos de danças urbanas de São Miguel com Duarte Valadares, bem como uma ‘jam session’, que junta todos os bailarinos que participam no festival.

A programação do certame inclui, ainda, o espetáculo “Farde-Moi”, da companhia franco-italiana MF, que se realiza, no dia 4 de outubro, no Teatro Micaelense, e, no último dia de festival, chega “Hidden Garden”, um solo da bailarina luxemburguesa Jill Crovisier, na Biblioteca Pública e Arquivo Regional de Ponta Delgada, e “Sacred Geometry”, da Orchidaceae Dance Company, uma companhia portuguesa feminina que funde danças tribais, urbanas e dança contemporânea, que acontece na ‘blackbox’ do Estúdio 13.