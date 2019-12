Nesta edição, o concurso conta com cerca de 100 competidores vindos de vários países: "É a edição com mais participantes internacionais de sempre, desde Estados Unidos, China, França, Espanha, Alemanha, Equador, México".

"O vencedor da categoria sem limite de idade terá acesso ao Programa de Intercâmbio da Eurostrings, 1.500 euros mais a oportunidade de fazer uma ‘tour’ pelos vários festivais da Plataforma, bem como participar na Eurostrings Winners Competition, com um grande prémio monetário de 8.000 euros, mais uma ‘tour’ pelos Estados Unidos da América, Europa e China", enumerou Nuno Cachada.

Sobre o cartaz, o responsável salientou "a cidade berço vai aconchegar num só evento o virtuosismo de Aniello Desiderio, o flamenco do quinteto de David Carmona e a juventude de Mateusz Kowalski, sem esquecer nomes emergentes em Portugal, como o Duo Sirius (Diogo João e Márcio Silva) e Francisco Luís".

Oriundos do programa de intercâmbio Eurostrings, o FIGG vai contar com a presença de Pablo Menéndez, Cassie Martin, Pavel Ralev, Maja Karlj e Bruno Pino Mateos: "A participação na Eurostrings permite-nos não só aumentar o valor disponível para realizar o festival, este ano 40 mil euros, mas também trazer cá nomes que estão já inscritos na plataforma e que venceram edições anteriores do concurso internacional".

As ‘masterclasses’, "aulas para alunos do ensino artístico especializado que podem ser assistidas pelo público", é outra componente importante do FIGG.

"O objetivo continua a ser promover a guitarra clássica no setor cultural, quer no contexto pedagógico e formativo, quer no do espetáculo, visando potenciar uma nova atitude de aproximação à guitarra clássica, ainda pouco divulgada enquanto instrumento solista", apontou.

Para a autarquia, representada na sessão pelo assessor de Cultura Paulo Silva, o FIGG é também uma "marca" do panorama cultural vimaranense.

"Este projeto assenta no conservatório, se não houvesse a semente lançada no território pela parte formativa, não teria sentido e tem já um papel cultural no nosso calendário cultural, pelo valor acrescentado que lhe dá", disse.

O evento é organizado pela Sociedade Musical de Guimarães, com coprodução d´A Oficina, e tem os apoios do Município de Guimarães e do programa Europa Criativa, da União Europeia.