Numa nota de imprensa, aquele município do distrito de Leiria referiu que o FICA integra concertos de José Cid, Toy, P*ta da Loucura e Sonho de Natal, estando ainda prevista música pela Alva Canto – Associação de Cultura e Sociedade Filarmónica Alvaiazerense de Santa Cecília.

O festival contempla “uma pista de gelo a pensar nos mais aventureiros e, sobretudo, nas crianças que podem usufruir da pista sob o olhar atento do Pai Natal que estará a recebê-los na sua casa”, e baloiços, insufláveis, carrosséis e uma árvore de Natal gigante.

Por outro lado, “a Mostra de Produtos da Terra também vai estar de regresso”, tendo sido convidadas associações “a estarem presentes na exploração de bares, de modo que possam gerar algumas receitas para apoio à realização das suas atividades”.

“Haverá, assim, muita animação durante todos os fins de semana do FICA”, adiantou a autarquia, referindo que estão previstos ‘workshops’ de cozinha organizados pela Escola Tecnológica e Profissional de Sicó, assim como o final do I Festival Curtas – Fernando Lopes”, com a apresentação dos filmes participantes e entrega de prémios.

O FICA tem ainda atividades desportivas, como uma caminhada, um trail e um circuito de BTT, além de um passeio de todo-o-terreno organizado pela associação Motor Clube de Alvaiázere.

“No sentido de descentralizar as atividades e festejar o Natal também nas freguesias e instituições do concelho, o município de Alvaiázere irá disponibilizar o ‘Pai Natal nas Freguesias’”, acrescentou a nota de imprensa, assinalando que “na passagem de ano haverá também muita animação e fogo de artifício”.

Todas as atividades decorrem no Parque Multiusos, junto ao Mercado Municipal.

À Lusa, o presidente da Câmara de Alvaiázere, João Paulo Guerreiro, afirmou que o FICA quer dar “uma dinâmica ao concelho numa estratégia de promoção anual de realização de eventos”, que visa concretizar um em cada estação do ano.

“A primeira edição arranca amanhã [sábado] e pretendemos fazê-la da melhor forma e no respeito pelas orientações das autoridades de saúde”, referiu, destacando que o Festival de Inverno do Concelho de Alvaiázere quer, também, “apoiar todo o tecido empresarial, desde os produtores aos comerciantes e estabelecimentos”.

O I Festival Internacional Fernando Lopes - AlvaiázereCine de curtas-metragens (FIFLAC), que homenageia o realizador nascido no concelho, já começou hoje, terminando no domingo.

O FIFLAC, que tem como diretor Hirton Fernandes Júnior, presta homenagem a Fernando Lopes (1935-2012), “um dos mais relevantes cineastas portugueses”.