Dando “uma outra atenção ao teatro e performances”, a 15.ª edição do festival promovido pela FiTiJ – Associação Cultural levará às ruas de Santarém, mas também de outras localidades da região, espetáculos, animação de rua e oficinas artísticas, com passagem obrigatória pelas escolas.

A ligação às escolas é uma das áreas privilegiadas pelo festival, destacando a organização igualmente as iniciativas que se destinam à comunidade regional, presente na vertente FiTiJalém, e das artes na rua, este ano com predomínio do novo circo e do ‘clown’.

Ao longo de seis dias, grupos da Alemanha, Argentina, Dinamarca, Espanha, França e Portugal vão animar o centro histórico de Santarém, com espetáculos de rua que serão igualmente apresentados no populoso bairro periférico de S. Domingo, que recebe este tipo de iniciativas pelo segundo ano, salienta uma nota de divulgação do FiTiJ2019.

A vertente “Criançando”, apontada como “um dos grandes pilares estruturantes do FiTiJ”, terá nesta edição novas oficinas artísticas (Arte Circense, Artes Plásticas, Ciência, Construção de Fantoches, Ser Palhaço, Robótica), novo espaço (Convento S. Francisco) e novos animadores (em parceria com a ETPR - Escola Técnica e Profissional do Ribatejo, a Associação Human’Art e o artista escalabitano Paulo Patrício).