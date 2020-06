O diretor da CTA, Rodrigo Francisco, acrescentou que o cartaz do certame deste ano apenas contará com três espetáculos estrangeiros, provenientes de Espanha e Itália, devido à pandemia de COVID-19.

“Este não é o festival que gostávamos, mas é aquele que é possível fazer em contexto de pandemia”, acrescentou o diretor da CTA, sublinhando que o cartaz da iniciativa será divulgado no dia 19.

A divulgação do cartaz da 37.ª edição do Festival Internacional de Almada decorrerá às 21:00 na sala principal do Teatro Municipal Joaquim Benite, em Almada, seguindo-se um concerto com Rão Kyao.