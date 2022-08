O Luanda Cartoon, que decorre no auditório Pepetela, conta este ano com uma exposição de banda desenhada, caricaturas, ‘cartoons’, exibição de filmes de animação, palestras, lançamentos de revistas e fanzines de banda desenhada.

O evento vai igualmente congregar mesas-redondas, com autores e leitores, bem como um ‘pocket show’.

Durante 15 dias, os artistas, nomeadamente autores de banda desenhada, cartoonistas, ilustradores e animadores, bem como amadores e fãs, vão abordar de forma reflexiva e artística assuntos sobre as alterações climáticas e o seu impacto no planeta.

Além de dezenas de artistas angolanos, o festival conta com trabalhos de artistas estrangeiros, nomeadamente de Portugal, Brasil e da República Democrática do Congo.

“O festival é uma iniciativa dos estúdios Olindomar e teve a sua origem nos anos 1990, com um encontro regular de jovens para promoção de exposições de banda desenhada nas galerias de Luanda. Desde então promovem encontros regulares com o objetivo de desenvolver a arte da BD em Angola, completando assim a 18.ª edição do Luanda Cartoon”, refere uma nota do Camões-Centro Cultural Português em Luanda.

Em 12 de agosto, está prevista uma sessão de encerramento da primeira semana do festival, culminando com uma conversa aberta sobre banda desenhada com José Teles Gigartes, Gildo Pimentel, Daniel Bocolo, Altino Chindele, Eclips e moderação de Lindomar de Sousa.

A exposição de banda desenhada ficará patente até dia 19 e poderá ser visitada de segunda a quinta-feira, entre as 9h00 e 13h00 e das 14h00 às 17h00, na sexta-feira entre 09:00 e 13:00, enquanto aos sábados entre as 10h00 e 12h00.